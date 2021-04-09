На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам животного мира и безопасности генно-инженерной деятельности».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, целью подготовки проекта закона является дальнейшее совершенствование норм Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 96-З «О безопасности генно-инженерной деятельности» и Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» с учетом практики их применения, а также:

приведение Закона Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» и Закона Республики Беларусь «О животном мире» в соответствие с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах»;

приведение Закона Республики Беларусь «О животном мире» в соответствие с указом Пот 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ею», а также в соответствие с нормами международных соглашений – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, принятой в Вашингтоне 3 марта 1973 года, и Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, принятой в Берне 19 сентября 1979 года.

Организатор общественного обсуждения – Национальный центр законодательства и правовых исследований.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 апреля 2021 г.