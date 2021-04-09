ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ ЖИВОТНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


11:40 12.04.2021

На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам животного мира и безопасности генно-инженерной деятельности».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, целью подготовки проекта закона является дальнейшее совершенствование норм Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 96-З «О безопасности генно-инженерной деятельности» и Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» с учетом практики их применения, а также:

приведение Закона Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» и Закона Республики Беларусь «О животном мире» в соответствие с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах»;

приведение Закона Республики Беларусь «О животном мире» в соответствие с указом Пот 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ею», а также в соответствие с нормами международных соглашений – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, принятой в Вашингтоне 3 марта 1973 года, и Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, принятой в Берне 19 сентября 1979 года.

Организатор общественного обсуждения – Национальный центр законодательства и правовых исследований.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 апреля 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2021
валюта курс
EUR 3.1436
USD 2.6411
RUB 3.4298
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1436 -0.0199
USD 2.6411 -0.021
RUB 3.4298 -0.0237
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1380 3.1420
USD 2.6420 2.6450
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 92.0000 92.5000
USD/RUB 77.5000 77.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте