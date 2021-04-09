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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ РАССМОТРЕЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЯД ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


10:12 12.04.2021

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка ряда постановлений правительства по вопросам строительной деятельности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предусмотрена корректировка следующих постановлений:

от 15 сентября 1998 г. № 1450 «Об утверждении Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда»;

от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»;

от 21 марта 2014 г. № 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства».

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Обсуждение проводилось на Правовом форуме Беларуси с 23 марта по 2 апреля 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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