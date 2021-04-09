Постановлением Совета министров № 204 от 7 апреля 2021 г. установлены объемы финансирования в 2021 году проектов по созданию в Национальной академии наук Беларуси пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень проектов, в частности, вошли:

строительный проект «Комплекс для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в пос. Самохваловичи Минского района» – строительство;

строительный проект «Система капельного орошения сада на площади 120 га для РУП «Толочинский консервный завод» – строительство;

проект «Строительство фитотрона и ризотрона с модернизацией здания лабораторного корпуса под хранилище национального генетического фонда на РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» в г. Жодино, ул. Тимирязева, д. 1» – разработка проектной документации.

Проекты будут реализованы в рамках мероприятий Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы за счет средств республиканского бюджета.

Всего на финансирование данных проектов планируется направить 11 469 800 рублей.

Постановление вступило в силу 7 апреля 2021 г.