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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ В НАН ПИЛОТНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
14:47 09.04.2021
Постановлением Совета министров № 204 от 7 апреля 2021 г. установлены объемы финансирования в 2021 году проектов по созданию в Национальной академии наук Беларуси пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень проектов, в частности, вошли:
строительный проект «Комплекс для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в пос. Самохваловичи Минского района» – строительство;
строительный проект «Система капельного орошения сада на площади 120 га для РУП «Толочинский консервный завод» – строительство;
проект «Строительство фитотрона и ризотрона с модернизацией здания лабораторного корпуса под хранилище национального генетического фонда на РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» в г. Жодино, ул. Тимирязева, д. 1» – разработка проектной документации.
Проекты будут реализованы в рамках мероприятий Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы за счет средств республиканского бюджета.
Всего на финансирование данных проектов планируется направить 11 469 800 рублей.
Постановление вступило в силу 7 апреля 2021 г.
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