Постановлением Совета министров и Национального банка от 7 апреля 2021 г. № 203/4 внесены изменения в соответствующее постановление от 6 июля 2011 г. № 924/16.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом, в частности, установлено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы, обеспечивающие в том числе прием к оплате банковских платежных карточек международных платежных систем Visa и MasterCard, внутренней платежной системы «БЕЛКАРТ», эмиссию которых осуществляют банки Республики Беларусь, за исключением случаев, установленных законодательством.

Под платежным терминалом понимается программно-техническое устройство, мобильное устройство с платежным приложением, устанавливаемое в соответствии с договором эквайринга и предназначенное для регистрации операций при использовании банковских платежных карточек с последующим формированием карт-чека.

Кроме того, внесены корректировки в перечень объектов (видов деятельности), в которых (при осуществлении которых) юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы.

Кроме установленных этим перечнем объектов, такое оборудование теперь должно быть установлено, в том числе, в:

объектах бытового обслуживания населения (за исключением объектов бытового обслуживания населения с количеством работников, непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более одного человека в смену) (ранее – в объектах бытового обслуживания населения (за исключением объектов, расположенных в сельских населенных пунктах, с количеством работников, непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более трех человек в одну смену, а также объектов бытового обслуживания населения с количеством работников, непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более одного человека в смену);

кассах пассажирских терминалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций (при обслуживании 50 пассажиров в сутки и наличии сотовой подвижной электросвязи) (ранее – при обслуживании более 250 пассажиров в сутки и наличии линий связи);

объектах оказания услуг, связанных с организацией охоты, временным проживанием охотников (дома охотника, агроусадьбы и другое), а также в которых осуществляется торговля пиломатериалами (ранее – положение касалось, в частности, проживания в домах охотника);

объектах оказания услуг, связанных с организацией рыболовства, осуществляемого рыболовами для удовлетворения потребности в активном отдыхе и (или) получения продукции рыболовства без цели извлечения дохода, включая подводную охоту.

Документом вносится ряд изменений в Положение об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденное постановлением № 924/16. В частности, установлено, что его действие в части необходимости использования кассового оборудования и (или) платежных терминалов не распространяется на юрлица и индивидуальных предпринимателей, принимающих средства платежа с использованием QR-кодов и (или) мобильных приложений, позволяющих в соответствии с требованиями банковского законодательства сформировать платежные инструкции, при осуществлении расчетов в безналичной форме в транспортных средствах при выполнении:

автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении;

автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (за исключением автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси);

перевозок пассажиров городским электрическим транспортом.

Ряд положений постановления вступает в силу после официального опубликования.