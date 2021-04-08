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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ БУДУТ ВЕСТИ БАЗУ ДАННЫХ УЧЕТА ДОХОДОВ ФИЗЛИЦ
10:56 09.04.2021
Постановлением Совмина № 201 от 7 апреля 2021 г. утверждено Положение о представлении сведений о доходах физических лиц.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определяются перечень, порядок и сроки представления сведений о доходах физических лиц, а также сведений о выданных и (или) перечисленных денежных средствах, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам или банковской тайне (сведения о доходах (выплатах) физических лиц):
государственными органами;
иными организациями (юридические лица и иные организации, перечисленные в пункте 2 статьи 14 Налогового кодекса Республики Беларусь);
представительствами иностранных организаций, открытыми в порядке, установленном законодательством;
белорусскими индивидуальными предпринимателями;
нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальных бюро;
адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально.
Указанные сведения предоставляются в Министерство по налогам и сборам для формирования автоматизированной информационной системы учета доходов физических лиц (базы данных АИС учета доходов физических лиц).
При формировании и ведении базы данных АИС учета доходов физических лиц МНС:
разрабатывает технические требования, связанные с ее функционированием;
устанавливает по согласованию с Министерством труда и социальной защиты, Министерством финансов, Государственным комитетом по имуществу, страховым предприятием «Белгосстрах» формы представляемых сведений о доходах физических лиц с учетом единых технических требований общегосударственной автоматизированной информационной системы;
в пределах своей компетенции координирует взаимодействие базы данных АИС учета доходов физических лиц с информационными ресурсами (системами), посредством которых представляются сведения о доходах физических лиц.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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