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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ НА 3 ГОДА
09:52 09.04.2021
Лукашенко 8 апреля подписал указ № 140 "О выбытии имущества". Об этом сообщает его пресс-служба.
В соответствии с документом по 31 декабря 2023 года устанавливается особый порядок учета имущества, при котором организации вправе списывать за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли убытки, возникающие при выбытии (безвозмездная передача, списание или продажа) имущества, а также принимать на бухгалтерский учет безвозмездно полученное имущество по стоимости, числящейся в учете передающей стороны, без проведения рыночной оценки.
"Указ направлен на снижение затрат, связанных с безвозмездной передачей, списанием или продажей имущества, как у передающей (списывающей), так и у принимающей организации", - говорится в комментарии.
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