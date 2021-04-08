|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ НОРМАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗУЮТ В СПОРТШКОЛАХ БЕЛАРУСИ
16:23 08.04.2021
В спортшколах Беларуси реализуют проект нормативного финансирования. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 200 от 7 апреля 2021 г..
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, с 1 января по 31 декабря 2021 г. будет реализован пилотный проект по апробации нормативного финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, находящихся в подчинении Ветковского райисполкома Гомельской области, Кобринского райисполкома Брестской области, Молодечненского и Логойского райисполкомов Минской области, Минского облисполкома.
Реализация проекта пройдет на базе 10 специализированных учебно-спортивных учреждений.
Объем бюджетных средств на реализацию пилотного проекта рассчитывается исходя из:
базовых нормативов бюджетной обеспеченности расходов на спортивную подготовку одного спортсмена-учащегося по виду спорта в ДЮСШ, СДЮШОР (предусмотрена подготовка по 22 видам спорта);
показателей численности спортсменов-учащихся, спортивная подготовка которых осуществляется без платы, доводимых до ДЮСШ, СДЮШОР соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.
Местные Советы депутатов вправе увеличивать объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта, при наличии источников финансирования.
Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов будет утверждена Инструкция по апробации нормативного финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений в 2021 году. Кроме того, ведомству поручено принять иные меры по реализации пилотного проекта и до 1 марта 2022 г. представить в Совет министров отчет о результатах его реализации.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2021
Курсы в банках
на 08.04.2021
Конвертация в банках
на 08.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте