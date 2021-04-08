В спортшколах Беларуси реализуют проект нормативного финансирования. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 200 от 7 апреля 2021 г..

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, с 1 января по 31 декабря 2021 г. будет реализован пилотный проект по апробации нормативного финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, находящихся в подчинении Ветковского райисполкома Гомельской области, Кобринского райисполкома Брестской области, Молодечненского и Логойского райисполкомов Минской области, Минского облисполкома.

Реализация проекта пройдет на базе 10 специализированных учебно-спортивных учреждений.

Объем бюджетных средств на реализацию пилотного проекта рассчитывается исходя из:

базовых нормативов бюджетной обеспеченности расходов на спортивную подготовку одного спортсмена-учащегося по виду спорта в ДЮСШ, СДЮШОР (предусмотрена подготовка по 22 видам спорта);

показателей численности спортсменов-учащихся, спортивная подготовка которых осуществляется без платы, доводимых до ДЮСШ, СДЮШОР соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.

Местные Советы депутатов вправе увеличивать объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта, при наличии источников финансирования.

Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов будет утверждена Инструкция по апробации нормативного финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений в 2021 году. Кроме того, ведомству поручено принять иные меры по реализации пилотного проекта и до 1 марта 2022 г. представить в Совет министров отчет о результатах его реализации.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.