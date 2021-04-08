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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ВЫНОСИТ НА ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ


14:51 08.04.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выносит на публичное обсуждение проект постановления «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документ устанавливает порядок выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы, требования к размещению средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог или площадей населенных пунктов, перечень средств наружной рекламы, размещение которых допускается без наличия разрешения на размещение средства наружной рекламы, а также порядок проведения торгов на право размещения средств рекламы на государственном недвижимом имуществе.

Ознакомиться с проектом постановления и информацией о необходимости его принятия можно на Правовом форуме, а также на сайте МАРТ в разделе «Законодательство/Общественное обсуждение проектов».

Замечания и предложения по проекту постановления принимаются с 12 апреля до 18.00 22 апреля 2021 г. на Правовом форуме, а также по электронному адресу .
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