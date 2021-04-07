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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В МИНСКЕ УТОЧНЕНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
12:28 08.04.2021
8 апреля 2021 г. вступает в силу решение Минского городского исполнительного комитета от 11 марта 2021 г. № 795 «Об изменении решения Минского городского исполнительного комитета от 26 июня 2003 г. № 1013».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены следующие государственные социальные стандарты по обслуживанию населения г. Минска.
В области жилищно-коммунального хозяйства:
с 2021 года 85% населения Минска должны иметь доступ к централизованным системам водоснабжения, а к 2026 году – все население города;
температура в жилых помещениях (норматив отопления жилых помещений) не должна опускаться ниже отметки 18°С;
горячая вода должна подаваться ежедневно, а ее температура не может быть менее 50°С;
в городе не менее 90% всех улиц должны быть освещены и столько же оснащены усовершенствованным покрытием.
В области образования:
все дети раннего и дошкольного возраста должны быть обеспечены местами в учреждениях дошкольного образования, иных учреждениях образования, организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью;
все дети пятилетнего возраста должны проходить подготовку к школе;
установлены нормативы бюджетной обеспеченности расходов на одного воспитанника детских садов и яслей, учащихся учреждений образования разного уровня;
учащиеся начальных, базовых, средних школ, вечерних школ, гимназий, лицеев должны быть обеспечены:
спортивными плоскостными сооружениями в объеме 1,62 кв. метра на одного учащегося;
зданиями спортивного назначения – 0,5 кв. метра;
на 10 учащихся должен приходиться 1 компьютер, в том числе портативный, или не менее двух компьютерных классов на учреждение (данный норматив касается учреждений общего среднего образования, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), вспомогательных школ (вспомогательных школ-интернатов).
В области здравоохранения:
на 1300 жителей должен суммарно приходиться один врач общей практики, участковый врач;
8 коек в больничных организациях – на тысячу жителей;
одна бригада скорой помощи – на 12 тыс. жителей;
одна аптека – на 11,5 тыс. жителей.
Также установлены социальные стандарты в области торговли и общественного питания, физической культуры и спорта, транспорта и связи, культуры и социального обслуживания.
Документом из решения Минского городского исполнительного комитета от 26 июня 2003 г. № 1013 исключен ряд положений. В частности, касающихся того, что государственные минимальные социальные стандарты по обслуживанию населения являются обязательными для использования в организациях всех форм собственности, а также используются при формировании бюджета города Минска, внебюджетных фондов и реализуются в пределах выделяемых на эти цели средств.
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