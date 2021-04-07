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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В МИНСКЕ УТОЧНЕНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ


12:28 08.04.2021

8 апреля 2021 г. вступает в силу решение Минского городского исполнительного комитета от 11 марта 2021 г. № 795 «Об изменении решения Минского городского исполнительного комитета от 26 июня 2003 г. № 1013».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены следующие государственные социальные стандарты по обслуживанию населения г. Минска.

В области жилищно-коммунального хозяйства:

с 2021 года 85% населения Минска должны иметь доступ к централизованным системам водоснабжения, а к 2026 году – все население города;

температура в жилых помещениях (норматив отопления жилых помещений) не должна опускаться ниже отметки 18°С;

горячая вода должна подаваться ежедневно, а ее температура не может быть менее 50°С;

в городе не менее 90% всех улиц должны быть освещены и столько же оснащены усовершенствованным покрытием.

В области образования:

все дети раннего и дошкольного возраста должны быть обеспечены местами в учреждениях дошкольного образования, иных учреждениях образования, организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью;

все дети пятилетнего возраста должны проходить подготовку к школе;

установлены нормативы бюджетной обеспеченности расходов на одного воспитанника детских садов и яслей, учащихся учреждений образования разного уровня;

учащиеся начальных, базовых, средних школ, вечерних школ, гимназий, лицеев должны быть обеспечены:

спортивными плоскостными сооружениями в объеме 1,62 кв. метра на одного учащегося;

зданиями спортивного назначения – 0,5 кв. метра;

на 10 учащихся должен приходиться 1 компьютер, в том числе портативный, или не менее двух компьютерных классов на учреждение (данный норматив касается учреждений общего среднего образования, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), вспомогательных школ (вспомогательных школ-интернатов).

В области здравоохранения:

на 1300 жителей должен суммарно приходиться один врач общей практики, участковый врач;

8 коек в больничных организациях – на тысячу жителей;

одна бригада скорой помощи – на 12 тыс. жителей;

одна аптека – на 11,5 тыс. жителей.

Также установлены социальные стандарты в области торговли и общественного питания, физической культуры и спорта, транспорта и связи, культуры и социального обслуживания.

Документом из решения Минского городского исполнительного комитета от 26 июня 2003 г. № 1013 исключен ряд положений. В частности, касающихся того, что государственные минимальные социальные стандарты по обслуживанию населения являются обязательными для использования в организациях всех форм собственности, а также используются при формировании бюджета города Минска, внебюджетных фондов и реализуются в пределах выделяемых на эти цели средств.
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