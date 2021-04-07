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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВУЮТ


11:55 08.04.2021

Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 7 апреля приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь».

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, предлагаемые законопроектом изменения в правовом регулировании обусловлены необходимостью совершенствования отношений в области потребительской кооперации с учетом практики применения и иных актов законодательства.

В связи с оптимизацией контрольных функций предлагается в качестве органа контроля потребительских обществ, их союзов избирать ревизионную комиссию либо только ревизора, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в Закон Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь».

Кроме того, проектом закона предлагается исключить из закона о потребкооперации нормы, предусматривающие необходимость заключения трудовых договоров (контрактов) с председателями ревизионных комиссий потребительских обществ и их союзов, а также пересмотреть их основные функции, исключив из них осуществление контроля за деятельностью организаций, созданных обществом, союзом.

С учетом практики применения предлагается уточнить положения Закона о потребкооперации, предусмотрев возможность определения общим собранием потребительского общества порядка проведения такого собрания и принятия им решений.

Проектом закона упрощается процедура согласования кандидатур для назначения на руководящие должности. Предлагается исключить нормы о необходимости согласования кандидатур на должности заместителей председателей правлений потребительских обществ, их областных союзов с соответствующими районными, областными исполнительными и распорядительными органами, сохранив при этом обязанность согласования с указанными органами кандидатур для избрания на должности председателей правлений потребительских обществ, их областных союзов.

Терминология статей 3 и 12 Закона о потребкооперации уточняется с учетом терминологии, используемой в статье 187 Кодекса Республики Беларусь о культуре, в части использования слова «промыслы».

Нормы закона о потребкооперации предлагается уточнить с учетом положений Трудового кодекса Республики Беларусь в части исключения указания на контракт, поскольку контракт является разновидностью трудового договора.

В связи с упразднением указом от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» ведомственного контроля вносятся изменения в статью 28 Закона о потребкооперации, предусматривающие исключение из нее нормы о ведомственном контроле.

Предлагается предусмотреть возможность принятия решения о реорганизации или ликвидации союза потребительских обществ при согласии всех представителей членов союза потребительских обществ, присутствующих на общем собрании представителей членов союза, поскольку в силу объективных причин (болезнь, отпуск, командировка и др.) представитель члена союза не всегда может принимать участие в работе общего собрания, и присутствие на собрании одновременно всех представителей членов союза не всегда возможно.

В целях обеспечения законности, прозрачности деятельности потребительских обществ (их союзов), эффективности и полноты реализации контрольных функций ревизионных комиссий (ревизоров) закон о потребкооперации дополняется нормами, регулирующими вопросы ведения учета и отчетности, а также определяющими перечень обязательных для ведения и хранения документов потребительских обществ (их союзов).

Кроме того, нормы закона о потребкооперации приводятся в соответствие с требованиями Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах».
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