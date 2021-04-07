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СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗРЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНЕНЫ


10:45 08.04.2021

Постановлением Совета министров № 196 от 5 апреля 2021 г. дополнены сроки действия некоторых разрешений в области промышленной безопасности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением внесены изменения в Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, утвержденное постановлением правительства № 613 от 5 августа 2016 г.

Данные меры приняты в целях снижения риска распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Согласно документу, при продлении срока действия и внесения изменений и (или) дополнений в соответствующее разрешение (свидетельство) до 1 января 2022 г. в отношении нерезидентов Республики Беларусь предоставлено право проведения оценки возможности субъекта промышленной безопасности выполнять отдельные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности путем изучения документов и материалов без выезда на место нахождения субъекта.

При проведении оценки без выезда на место нахождения субъекта промышленной безопасности соответствующее разрешение (свидетельство) продлевается сроком на 1 год.

Изменения, касающиеся сроков действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры, также внесены в подпункт 20.1.4 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совмина № 156от 17 февраля 2012 г.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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