Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений».

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, проект закона подготовлен в целях совершенствования правовых отношений в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений с учетом соблюдения договорных обязательств в рамках ЕАЭС и иных межгосударственных договоров Республики Беларусь.

В части производства, хранения, реализации и использования семян сельхозрастений, отношений между селекционерами, производителями, потребителями и поставщиками семян сельхозрастений уточняются отраслевые нормы, термины и механизмы осуществления субъектами селекции и семеноводства селекционной и семеноводческой деятельности.

Учитывая, что Лесным кодексом Республики Беларусь в полном объеме урегулированы вопросы семеноводства лесных растений, исключается дублирование аналогичных правовых норм.

Определяются объекты селекции и семеноводства сельхозрастений и субъекты, имеющие право на осуществление селекции и семеноводства сельхозрастений, устанавливаются полномочия государственных органов и иных организаций, в том числе по вопросам селекционной и семеноводческой деятельности, осуществляемой в рамках системы развития селекции и семеноводства сельхозрастений.

Предусматривается проведение аттестации производителей семян с правом на осуществление семеноводства сельхозрастений высоких репродукций определенных видов на рынке республики. Сведения о производителях семян высоких репродукций, прошедших аттестацию, включаются в государственный реестр производителей семян.

Устанавливается, что производители семян, не прошедшие аттестацию, вправе осуществлять семеноводство репродукционных семян сельхозрастений либо элитных семян только для собственных нужд без права последующей их реализации на внутреннем рынке республики.

Определяются требования к производству, использованию и реализации семян сельхозрастений, произведенных в Беларуси и ввезенных в республику, а также к перечню документов, необходимых при использовании, производстве и реализации таких семян.

Устанавливается, что ввезенные в Беларусь и предназначенные для высева семена сельхозрастений перед их использованием подлежат обязательной проверке по посевным качествам на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами в Республике Беларусь.

Кроме того, предполагается, что ввезенные в Беларусь в целях перемещения по территории ЕАЭС, хранения и транспортировки семена сельхозрастений не подлежат обязательной проверке их качественных показателей в соответствии с установленными требованиями Республики Беларусь — белорусской стороной будут признаваться сопровождающие документы на ввезенные семена сельхозрастений.

Устанавливаются требования по формированию и использованию страховых фондов семян зерновых, зернобобовых и масличных сельхозрастений в требуемом объеме, что позволит при необходимости восстановить посевные площади зерновых сельхозрастений.

Определяются особенности использования или реализации семян сельхозрастений сортов, не включенных в государственный реестр сортов, соответственно, не допущенных для производства и использования на определенных территориях областей республики, а также семян сортов, исключенных из этого реестра.

Применена единая терминология методов определения сортовых качеств в виде грунтового контроля и лабораторного сортового контроля.

В целях усиления ответственности и контроля в вопросах производства, реализации и использования семян сортов отечественной и зарубежной селекции, включенных в Государственный реестр охраняемых сортов растений, устанавливается соответствующее требование при проведении апробации.

Определяется, что документом, подтверждающим сортовые и посевные качества реализуемых семян сельскохозяйственных растений, в том числе семян сельскохозяйственных растений, ввезенных в Республику Беларусь, является свидетельство на семена сельскохозяйственных растений.

Предусматривается, что надзор в области семеноводства сельхозрастений будет осуществляться государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальными организациями.

Регулируются вопросы научного и кадрового обеспечения в области селекции и семеноводства сельхозрастений.

Принятие законопроекта позволит обеспечить ответственность производителей, селекционеров, государственных органов и организаций, контроль (надзор) при создании сортов семян, производстве, реализации и использовании оригинальных, элитных и репродукционных семян сельхозрастений, расширить полномочия и функции Минсельхозпрода и других государственных организаций в области селекции и семеноводства сельхозрастений.

При подготовке к рассмотрению во втором чтении законопроект доработан и дополнен преамбулой с целью четкого разграничению регулирования селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, исключая декоративные.