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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГКНТ ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ УКАЗА О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НТД


17:19 07.04.2021

Государственный комитет по науке и технологиям с 20 апреля по 31 октября 2021 года проводит правовой мониторинг указа от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, документ определяет порядок коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных полностью или частично за счет государственных средств (результаты НТД).

В рамках мониторинга предлагается направлять информацию и предложения в отношении указа, в том числе:

об актуальности правового обеспечения коммерциализации результатов НТД, наличии устаревших и неэффективных норм;

о наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в указе от 4 февраля 2013 г. № 59, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения, создании материально-технических, организационных и иных условий для его реализации;

о наличии нереализованных отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в указе № 59, избыточности таких норм;

о положительных и отрицательных последствиях издания указа;

о количестве и содержании обращений, связанных с применением указа;

о необходимости корректировки указа № 59 (по возможности с конкретизацией и обоснованием).

Информацию и предложения можно направлять до 15 июля 2021 г. на электронную почту с указанием в теме письма «правовой мониторинг».

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Такие предложения будут учитываться при подготовке предложений по совершенствованию законодательства и практики правоприменения в сфере правового регулирования порядка коммерциализации результатов НТД.
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