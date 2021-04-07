На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Правил о порядке осуществления оценки систем производственного контроля», разработанный взамен ТКП 45-1-01-221-2010 (02250) «Строительство. Оценка системы производственного контроля. Основные положения и порядок проведения».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами предлагается установить:

порядок и единые процедуры, регламентирующие оценку системы производственного контроля и готовности субъектов хозяйствования к выполнению работ в строительстве и производству строительных материалов и изделий;

порядок назначения и организации деятельности отраслевых уполномоченных органов, осуществляющих оценку систем производственного контроля.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 7 по 17 апреля 2021 года включительно на электронный адрес: .