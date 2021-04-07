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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В КОДЕКСЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИТСЯ ПОНЯТИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
14:06 07.04.2021
Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 7 апреля приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс об образовании». Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.
Согласно информации, в общей части проекта Кодекса по сравнению с действующей редакцией предусмотрены: расширение сферы применения целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих); выделение дистанционной формы получения образования в самостоятельную форму; возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования; возможность трудоустройства в счет брони для инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития при невозможности предоставить место при распределении; ознакомление родителей с ходом образовательного процесса при условии соблюдения ими требований, установленных учреждением образования; регулирование порядка направления в организации иностранных государств для получения высшего образования за счет средств республиканского бюджета по специальностям, необходимым для Республики Беларусь, подготовка по которым в нашей республике не осуществляется.
В особенной части проекта Кодекса по сравнению с действующей редакцией на уровне дошкольного образования предусмотрена оптимизация видов учреждений дошкольного образования (исключаются «ясли», «ясли-сад», «санаторный ясли-сад»); организация в учреждениях дошкольного образования кружков и иных форм работы для развития способностей детей в рамках реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи.
Местные исполнительные и распорядительные органы наделяются полномочиями по изменению норм наполняемости в учреждениях дошкольного образования при наличии объективных обстоятельств и положительного заключения органов государственного санитарного надзора.
Помимо этого, закреплена возможность финансирования части расходов частных дошкольных учреждений за счет средств местных бюджетов исходя из численности детей, зачисленных в эти учреждения по направлению, выданному местными органами при отсутствии свободных мест в государственных учреждениях образования.
На уровне общего среднего образования:
предусмотрен прием детей для получения начального образования по достижении на начало учебного года возраста шести лет либо по желанию одного из законных представителей в более позднем возрасте. По заявлению законного представителя несовершеннолетнего учредитель учреждения общего среднего образования имеет право разрешить прием в I класс в более раннем возрасте;
предусмотрено изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне, в том числе в рамках организации профильного обучения на III ступени общего среднего образования;
решение о наполняемости классов будет приниматься учредителем учреждения образования, реализующего образовательные программы общего среднего образования, с учетом потребностей граждан при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в части условий размещения и режима образовательного процесса;
продолжительность учебного года, включая каникулы, устанавливается с 1 сентября по 31 августа. Учебные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая включительно, а для учащихся IX и XI (XII) классов – с 1 сентября по 25 мая;
предусмотрена оптимизация видов учреждений общего среднего образования за счет исключения таких видов как «гимназия-интернат», «вечерняя школа», «межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся», «межшкольный центр допризывной подготовки»;
закреплена возможность сочетания обучения на дому и в учреждении общего среднего образования (решение о возможности такого сочетания принимается на основании заключения врачебно-консультационной комиссии и заявления законного представителя учащегося);
предусмотрена возможность обучения учащихся, содержащихся под стражей в следственных изоляторах (в настоящее время такое право предоставлено только лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях).
На уровне профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и дополнительного образования:
законодательно установлена возможность получения образования в дистанционной форме, реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия;
уменьшен срок получения профессионально-технического образования на основе общего среднего образования в дневной форме получения образования. Такой срок составит от шести месяцев до одного года (вместо одного года – полутора лет);
изменяется структура высшего образования в целях обеспечения повышения его привлекательности для иностранных граждан, усиления международного имиджа, гармонизации системы белорусского высшего образования с международными стандартами.
Так, на уровне высшего образования предусматривается:
бакалавриат (общее высшее образование 4-4,5 года);
магистратура (углубленное высшее образование 1-2 года);
непрерывная образовательная программа высшего образования (специальное высшее образование 5 – 6 лет с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшее образование по специальностям «Здравоохранение»);
предусмотрено закрепление такого вида дополнительного образования, как дополнительное образование одаренных детей и молодежи;
на уровне профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать единый вид учреждения образования – колледж, на уровне высшего образования – 3 вида: университет, академия, институт (исключаются понятия «классический» и «профильный» в отношении университета, а также исключен как вид высший колледж).
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