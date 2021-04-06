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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТ БУХУЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
13:23 07.04.2021
Национальный банк Беларуси в рамках совершенствования методологического обеспечения бухгалтерского учета и сближения с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) постановлением № 52 от 1 марта 2021 г. утвердил Инструкцию по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами, а также внес изменения в ряд нормативных актов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в постановлении № 52 подходы к бухгалтерскому учету операций банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" с ценными бумагами определены с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление", Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", а также Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации".
При этом в документе предусмотрено применение национального законодательства, в том числе в части формирования банками специальных резервов на покрытие возможных убытков по ценным бумагам.
В соответствии с постановлением № 52 бухгалтерский учет ценных бумаг осуществляется по амортизированной или справедливой стоимости исходя из их классификации и оценки согласно МСФО. Ведение бухгалтерского учета ценных бумаг предусматривается по составляющим элементам их стоимости (номинальная стоимость, дисконт, премия (скидка) с учетом операционных затрат, изменение справедливой стоимости, начисленные доходы (расходы).
Постановление № 52 вступает в силу с 1 января 2022 года и будет применяться банками при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и последующие годы, за исключением составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в части сравнительной информации за 2021 год.
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