Постановлением Министерства экономики № 6 от 29 марта 2021 г. везены изменения в ведомственное постановление № 10 от 26 января 2012 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, изменены среднегодовые прогнозные индексы цен в строительстве на 2021-2022 годы и установлены на 2023 год.

Так, среднегодовые прогнозные индексы цен в строительстве установлены в следующих размерах: 108,3% на 2021 год (ранее - 106,5%), 106,8% - на 2022 год (ранее - 106,1%) и 106,3% на 2023 год.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.