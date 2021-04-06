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МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО СРЕДНЕГОДОВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 2023 ГОДА
12:53 07.04.2021
Постановлением Министерства экономики № 6 от 29 марта 2021 г. везены изменения в ведомственное постановление № 10 от 26 января 2012 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, изменены среднегодовые прогнозные индексы цен в строительстве на 2021-2022 годы и установлены на 2023 год.
Так, среднегодовые прогнозные индексы цен в строительстве установлены в следующих размерах: 108,3% на 2021 год (ранее - 106,5%), 106,8% - на 2022 год (ранее - 106,1%) и 106,3% на 2023 год.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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