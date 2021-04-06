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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ


11:19 07.04.2021

Постановлением Совмина № 193 от 5 апреля 2021 г. утверждено Положение об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, интернет-торговля ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, с 12 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. осуществляется в соответствии с утвержденным Положением.

Согласно Положению, для интернет-торговли продавцу необходимо зарегистрироваться в качестве участника пилотного проекта, реализуемого в соответствии с постановлением правительства от 29 июля 2019 г. № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».

В соответствии с документом обязательными условиями интернет-торговли ювелирными изделиями являются:

наличие у продавца одного или нескольких стационарных торговых объектов, указанных в специальном разрешении (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями (стационарные торговые объекты);

хранение ювелирных изделий, реализуемых через интернет-магазин, в стационарных торговых объектах.

Покупателю должны быть предоставлены возможности: сканирования нанесенного на товарный ярлык (этикетку) кода идентификации при получении ювелирных изделий; получения ювелирных изделий, заказанных и (или) приобретенных через интернет-магазин, в стационарных торговых объектах; оплаты заказанных ювелирных изделий как предварительно, так и при их получении, в том числе в стационарных торговых объектах.

Положением установлен перечень информации, которую продавец должен довести до сведения покупателя до заключения договора.

При этом определено, что информация о цене ювелирного изделия и цене его доставки доводится шрифтом, размер которого не должен быть менее половины наибольшего размера шрифта, используемого в описании ювелирных изделий.

Министерству финансов совместно с министерствами по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, связи и информатизации необходимо принять меры по реализации постановления и до 1 октября 2022 г. обеспечить проведение оценки результатов интернет-торговли ювелирными изделиями с информированием Совета министров.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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