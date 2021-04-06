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СВОДНЫЙ ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ ПО НОВОЙ МЕТОДИКЕ


10:35 07.04.2021

7 апреля 2021 г. вступает в силу постановление Национального статистического комитета № 10 от 26 марта 2021 г., которым утверждена Методика по расчету сводного индекса потребительских цен на социально значимые товары.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, методика разработана для определения изменения общей суммы потребительских расходов населения на социально значимые товары в текущем (отчетном) периоде по сравнению с предыдущим (базисным) периодом в связи с влиянием изменения цен на эти товары.

Согласно документу, сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) на социально значимые товары рассчитывается для оценки одного из важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь по товарам, включенным в перечни согласно приложениям 1 и 2 (за исключением перечисленных в пунктах 2, 3, 16, 17, 29, 33, 44) к постановлению Совета министров от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

Необходимыми условиями получения качественной динамики индексов цен являются:

непрерывность сбора первичных статистических данных о ценах на товары, предполагающего наличие возможности ежемесячно определять изменение цен одних и тех же товаров-представителей;

при оценке сводного ИПЦ на социально значимые товары нарастающим итогом с начала года – наличие в течение всего периода расчета статистического показателя (календарный год) фиксированных перечней социально значимых товаров.

Постановлением определено, что указанная методика вводится в действие, начиная с расчета сводного ИПЦ на социально значимые товары за январь 2021 г.
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