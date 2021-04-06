|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛЭКСИМГАРАНТ ЗАСТРАХУЕТ БКК ОТ РИСКОВ ПРИ ПОСТАВКАХ УДОБРЕНИЙ В БРАЗИЛИЮ
09:42 07.04.2021
Белэксимгарант и Белорусская калийная компания заключат договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и коммерческих рисков при поставках удобрений в Бразилию. Об этом говорится в постановлении Совмина № 192 от 5 апреля 2021 г.
«Разрешить Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключить с открытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания» договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и (или) коммерческих рисков при реализации экспортного контракта от 24 ноября 2020 г., … заключенного между данным обществом и компанией Adubos Araguaia Industria e Comercio LTDA (Федеративная Республика Бразилия)», - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
Курсы в банках
на 07.04.2021
Конвертация в банках
на 07.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте