Белэксимгарант и Белорусская калийная компания заключат договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и коммерческих рисков при поставках удобрений в Бразилию. Об этом говорится в постановлении Совмина № 192 от 5 апреля 2021 г.

«Разрешить Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключить с открытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания» договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и (или) коммерческих рисков при реализации экспортного контракта от 24 ноября 2020 г., … заключенного между данным обществом и компанией Adubos Araguaia Industria e Comercio LTDA (Федеративная Республика Бразилия)», - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.