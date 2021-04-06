Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 22 от 31 марта 2021 г. тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов повышен с 15,69 белорусского рубля до 18,61 белорусского рубля за 1000 куб. м.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, изменение тарифа на услугу связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат по данному виду деятельности.

Принятое решение не повлияет на уровень цен на природный газ для населения и юридических лиц.

Постановление вступит в силу 8 апреля 2021 года.