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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОВЫЙ МЕХАНИЗМ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В БЕЛАРУСИ С 8 ИЮЛЯ


17:44 06.04.2021

С 8 июля 2021 г. на территории Беларуси начнет действовать новый механизм маркировки товаров – маркировка товаров средствами идентификации. Об этом сообщает инспекция МНС по Витебской области.

Согласно информации, субъекты хозяйствования, осуществляющие оборот товаров со средством идентификации, нанесенным непосредственно на товар или его упаковку либо на материальный носитель, не содержащий элементы (средства) защиты от подделки или знак защиты (незащищенные средства идентификации), обязаны использовать товарно-транспортные и (или) товарные накладные, создаваемые в виде электронных документов (электронные накладные), в которых указана информация о нанесенных средствах идентификации.

Под оборотом товаров понимается ввоз, хранение, транспортировка, использование, получение и передача товаров, в том числе их приобретение, предложение к реализации и реализация на территории Беларуси, а также трансграничная торговля.

При этом требование об обязательном использовании электронных накладных при обороте товаров с незащищенным средством идентификации распространяется в том числе на субъектов хозяйствования, осуществляющих приобретение и последующую реализацию таких товаров.

МНС подготовлен проект постановления Совета министров, определяющий перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации (перечень).

Так, в частности с 8 июля 2021 г. предполагается введение маркировки средствами идентификации сыров и мороженного, с 1 сентября 2021 г. – молочной продукции сроком хранения свыше 40 суток и т.д.

С 8 июля 2021 г. при ввозе товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, на территорию Беларуси при трансграничной торговле (например, из Российской Федерации) товары, включенные в перечень, должны быть промаркированы. При этом указом № 243 от 10 июня 2011 года и соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля .2018 года предусмотрено взаимное признание средств идентификации между государствами-членами Евразийского экономического союза при введении на их территориях маркировки товаров средствами идентификации.

Так, с даты введения в Беларуси маркировки средствами идентификации в отношении молочной продукции, товаров легкой промышленности, шин и покрышек резиновых новых, а также обуви, будут признаваться средства идентификации российского образца, нанесенные на такие товары, и ввезенные с территории Российской Федерации.

В свою очередь в Российской Федерации маркировка товаров осуществляется только незащищенными средствами идентификации.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие оборот (в том числе оптовую и розничную торговлю) товаров, включенных в перечень и маркированных незащищенными средствами идентификации (в том числе ввезенными с территории Российской Федерации), с даты, указанной в перечне, будут обязаны использовать электронные накладные.

Порядок создания, передачи и получения электронных накладных в Беларуси регламентирован постановлением Совета министров от 30.12.2019 № 940 «О функционировании механизма электронных накладных». Так, в частности, указанным постановлением предусматривается, что их создание, передача и получение осуществляется через систему электронного обмена данными на основании соглашений, заключаемых с операторами электронного документооборота (EDI-провайдерами).

В настоящее время операторами электронного документооборота (EDI-провайдеры), осуществляющими передачу и получение электронных накладных, являются 6 юридических лиц: ООО «Современные технологии торговли», ООО «Электронные документы и накладные», ООО «Информационные производственные архитектуры», РУП «Издательство «Белбланкавыд», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» и ООО «Бидмартс».

Информация об аттестованных EDI-провайдерах размещена на официальном сайте республиканского унитарного предприятия «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» Национальной академии наук Беларуси.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие оптовую и розничную торговлю товарами, включенными в перечень, должны проработать вопрос с производителями-поставщиками такой продукции на предмет определения необходимости использования электронных накладных в зависимости от выбранного ими способа маркировки (применение незащищенных либо защищенных средств идентификаций).
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