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МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ
17:29 06.04.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Национального плана действий по предотвращению деградации земель (почв) на 2021-2025 годы».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусмотрено утверждение соответствующего Национального плана, включающего мероприятия по:
совершенствованию правового регулирования в области предотвращения деградации земель (почв);
реализации практических мер по предотвращению деградации и восстановлению деградированных земель (почв);
повышению уровня научно-технических знаний;
наращиванию потенциала, информационному обеспечению, укреплению международного сотрудничества в этой области.
Организатор публичного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 6 по 16 апреля 2021 г. включительно на электронный адрес: .
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