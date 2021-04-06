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МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ

17:29 06.04.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Национального плана действий по предотвращению деградации земель (почв) на 2021-2025 годы». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусмотрено утверждение соответствующего Национального плана, включающего мероприятия по: совершенствованию правового регулирования в области предотвращения деградации земель (почв); реализации практических мер по предотвращению деградации и восстановлению деградированных земель (почв); повышению уровня научно-технических знаний; наращиванию потенциала, информационному обеспечению, укреплению международного сотрудничества в этой области. Организатор публичного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 6 по 16 апреля 2021 г. включительно на электронный адрес: .