Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 86 от 16 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 3.01.01-2020 «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к разработке генеральных планов в составе проектной документации возводимых и реконструируемых зданий и сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также генеральных планов промышленных узлов.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.