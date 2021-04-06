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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО ПЛАНИРОВКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
15:56 06.04.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 86 от 16 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 3.01.01-2020 «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к разработке генеральных планов в составе проектной документации возводимых и реконструируемых зданий и сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также генеральных планов промышленных узлов.
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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