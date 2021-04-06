|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГРАНИЦЫ ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЮТСЯ
14:35 06.04.2021
Лукашенко 5 апреля подписал указ № 136 "Об административно-территориальном устройстве Витебской, Гомельской и Могилевской областей". Об этом сообщает его пресс-служба.
Документ уточняет границы областей и районов, установленные в 1950-е годы графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности: реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими.
Для современного определения границ применена технология, в основе которой лежит использование новейших возможностей дистанционного зондирования Земли, методов получения и обработки фотоизображения и оцифровки земельного покрытия.
В соответствии с указом новые границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей и их районов будут установлены с 1 июля 2021 года. Изменения административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов будут учтены в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. Границы Гомельской области и ее районов, совпадающие с Государственной границей Беларуси с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.
До 1 декабря 2021 года соответствующие изменения также внесут в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и реестр адресов Республики Беларусь централизованно в пределах средств республиканского бюджета, предусматриваемых Госкомимуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию.
За выдачу (оформление) документа, удостоверяющего право на земельный участок, пошлина взиматься не будет. К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений устанавливаются понижающие коэффициенты.
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе.
Указ не повлечет необходимости уведомления государственных органов об изменении места нахождения юридического лица, внесения изменений в документы, содержащие сведения об адресе (учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, специальные разрешения (лицензии), документы о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания и иные). Соответствующие изменения в документы вносятся одновременно с внесением в них других изменений в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) по инициативе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан.
Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняется до прекращения срока аренды.
Напомним, в марте 2019 года аналогичным указом были оптимизированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и их районов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
Курсы в банках
на 06.04.2021
Конвертация в банках
на 06.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте