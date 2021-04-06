Лукашенко 5 апреля подписал указ № 136 "Об административно-территориальном устройстве Витебской, Гомельской и Могилевской областей". Об этом сообщает его пресс-служба.

Документ уточняет границы областей и районов, установленные в 1950-е годы графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности: реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими.

Для современного определения границ применена технология, в основе которой лежит использование новейших возможностей дистанционного зондирования Земли, методов получения и обработки фотоизображения и оцифровки земельного покрытия.

В соответствии с указом новые границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей и их районов будут установлены с 1 июля 2021 года. Изменения административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов будут учтены в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. Границы Гомельской области и ее районов, совпадающие с Государственной границей Беларуси с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

До 1 декабря 2021 года соответствующие изменения также внесут в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и реестр адресов Республики Беларусь централизованно в пределах средств республиканского бюджета, предусматриваемых Госкомимуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию.

За выдачу (оформление) документа, удостоверяющего право на земельный участок, пошлина взиматься не будет. К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений устанавливаются понижающие коэффициенты.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе.

Указ не повлечет необходимости уведомления государственных органов об изменении места нахождения юридического лица, внесения изменений в документы, содержащие сведения об адресе (учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, специальные разрешения (лицензии), документы о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания и иные). Соответствующие изменения в документы вносятся одновременно с внесением в них других изменений в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) по инициативе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан.

Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняется до прекращения срока аренды.

Напомним, в марте 2019 года аналогичным указом были оптимизированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и их районов.