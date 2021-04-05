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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
13:12 06.04.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения в рамках функционирования текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц с базовыми условиями обслуживания (базовый счет).
В проекте отражены общие положения, характеризующие отдельные вопросы, связанные с функционированием базового счета, и требующие закрепления на уровне законодательного акта.
Организатор публичного обсуждения проекта – Национальный банк.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 апреля.
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