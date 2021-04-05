НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

13:12 06.04.2021 На общественное обсуждение вынесен проект указа «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения в рамках функционирования текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц с базовыми условиями обслуживания (базовый счет). В проекте отражены общие положения, характеризующие отдельные вопросы, связанные с функционированием базового счета, и требующие закрепления на уровне законодательного акта. Организатор публичного обсуждения проекта – Национальный банк. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 апреля.