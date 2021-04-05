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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТ


11:54 06.04.2021

Лукашенко 5 апреля подписал указ № 137 "О регулировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом повышаются требования к лицензированию данной деятельности. В частности, указом лицензирование в названной области выделено в отдельную сферу законодательства. Определен комплекс реализуемых государством мер, связанных со всеми аспектами лицензирования в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения (выдача лицензий, внесение в них изменений, продление сроков действия, прекращением действия и прочее).

Также определен перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. В документе учтены особенности лицензирования сооружения и ввода в эксплуатацию объектов использования атомной энергии, в том числе Белорусской АЭС.

Функции лицензионного контроля возложены на надзорный орган - Госатомнадзор (ранее эти функции были возложены на МЧС).
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