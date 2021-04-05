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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯМ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

10:58 06.04.2021 Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 90 от 16 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 3.04.02-2020 «Гидротехнические сооружения специального назначения». Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к проектированию гидротехнических сооружений специального назначения: гидроэлектростанций, судоходных шлюзов, портовых сооружений, сооружений судостроительных и судоремонтных предприятий, рыбопропускных и рыбозащитных сооружений. Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.