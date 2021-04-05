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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТИЛ ПРОДАЖУ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВ ПОСЛЕ 9 ВЕЧЕРА
09:56 06.04.2021
Министерство здравоохранения Беларуси постановлением № 14 от 23 февраля 2021 г. сформировало перечень спиртосодержащих лекарственных средств, а также комбинированных лексредств, содержащих фенобарбитал, розничная реализация которых не будет осуществляться с 21.00 до 8.00.
В частности, в перечне 21 наименование лекарственных препаратов в форме настоек, капель и экстрактов. В том числе – «Диаротокан», настойки «Диаротокан-плюс», «Трикардин», женьшеня, аралии, календулы, пиона, боярышника, пустырника, валерианы, эхинацеи пурпурной, экстракт «Элеутерококк», успокоительные и сердечные капли. В перечень также вошли «Диагиперон», муравьиный спирт, «Барбовал», «Рамевал», «Седанол», а также «Корвалол» всех зарегистрированных в стране производителей.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, решение принято в связи с частыми случаями немедицинского применения некоторых лекарственных препаратов.
Кроме того, постановлением внесены изменения в Надлежащую аптечную практику, утвержденную ведомственным постановлением №120 от 27 декабря 2006 г.
Постановление № 14 вступило в силу 4 апреля 2021 г.
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