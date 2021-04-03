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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В ЭТОМ ГОДУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ 16 ИЮНЯ


17:19 05.04.2021

Министерство образования приняло постановление от 19 марта 2021 г. № 50 «О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2021 году».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определен график проведения централизованного тестирования (ЦТ): 16 июня – белорусский язык; 18 и 19 июня – русский язык; 21 июня – обществоведение; 23 и 24 июня – математика; 26 июня – биология; 28 июня – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский); 30 июня – химия; 2 июля – физика; 4 июля – история Беларуси; 6 июля – география; 8 июля – всемирная история (новейшее время).

Определены также резервные дни проведения ЦТ: 14 и 16 июля – по белорусскому и русскому языкам; 14 и 18 июля – по остальным предметам.

Документом установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для его прохождения. Таких учреждений: 4 – в Брестской области; 4 – в Витебской области; 6 – в Гомельской области; 4 – в Гродненской области; 3 – в Минской области; 7 – в Могилевской области; 13 – в Минске.

Постановлением определено:

время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования – с 9.00 до 19.00 (в воскресный день (2 мая) и субботние дни (15, 29 мая) – с 9.00 до 18.00);

сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – со 2 июля по 9 июля;

время начала ЦТ в основные и резервные дни – 11.00.

База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы «Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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