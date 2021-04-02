Постановлением Совета министров № 187 от 2 апреля 2021 года состав концерна «Беллесбумпром» включены три новых предприятия.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в состав концерна вошли иностранное общество с ограниченной ответственностью «СВУДС экспорт» (Борисов), ООО «Конкорд Эко» (Полоцк,) и ООО «Экман», (Докшицы).

При этом из состава концерна исключены УПП «Ружанская мебельная фабрика», ОАО «Костюковичский леспромхоз» и ООО «ИНТЕРПАПЕР» (Минск).

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», ИООО «СВУДС экспорт» - это вертикально-интегрированный деревообрабатывающий комплекс, входящий в состав VMG Group, и один из производителей и экспортеров мебели для международной производственно-торговой группы компаний IKEA.

На предприятии трудится более 600 работников. Ежемесячно здесь производится порядка 27 тыс. куб. м пиломатериалов, 1600 куб. м. мебельных изделий и 12 тыс. тонн топливных гранул.

Продукция предприятия поставляется в Россию, Литву, Польшу, Германию, Австрию, Францию, Чехию, Швецию, Японию, Китай, Великобританию, США, Канаду и другие страны.

ООО «Конкорд Эко» в настоящее время реализует инвестиционный проект по реконструкции производственной базы, находящейся в г. Полоцке, со строительством линии по выпуску древесных топливных гранул. Здесь планируется производство 148 тыс. тонн топливных гранул (пеллет) в год. На предприятии будет создано 70 рабочих мест. Срок реализации проекта 2021 год.

ООО «Экман» также осуществляет строительство пеллетного завода вблизи н.п. Крулевщина Докшицкого района Витебской области. Производственная мощность завода - 150 тыс. тонн топливных гранул в год. Здесь также будет работать порядка 70 человек. Срок реализации проекта 2023 год.