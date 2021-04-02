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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТЯТ ВЫДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ЗАБАСТОВКАХ
13:22 05.04.2021
В Беларуси будет запрещено выдвижение политических требований при проведении забастовки. Это предусматривается проектом закона «Об изменении законов» (по вопросам трудовых отношений), который 2 апреля рассмотрен в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси.
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований.
Кроме того, предлагается дополнить Закон «О промышленной безопасности» ограничением на участие в забастовках для работников опасных производственных объектов.
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