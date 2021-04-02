В Беларуси будет запрещено выдвижение политических требований при проведении забастовки. Это предусматривается проектом закона «Об изменении законов» (по вопросам трудовых отношений), который 2 апреля рассмотрен в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси.

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований.

Кроме того, предлагается дополнить Закон «О промышленной безопасности» ограничением на участие в забастовках для работников опасных производственных объектов.