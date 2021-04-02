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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ В БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧАТ
12:18 05.04.2021
Требования к деятельности средств массовой информации В Беларуси ужесточат. Это предусматривается проектом закона «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации», который 2 апреля рассмотрен в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси.
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, в проекте закона, в частности, предлагается:
уточнить требования к учредителю и главному редактору средства массовой информации, расширить обязанности для юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, владельцев интернет-ресурса, сетевого издания;
конкретизировать полномочия журналиста средства массовой информации;
закрепить основания лишения аккредитации журналиста средства массовой информации, а также когда неисполнение обязанностей журналиста средства массовой информации будет являться грубым нарушением его трудовых обязанностей;
уточнить процедуру внесения изменений в Государственный реестр средств массовой информации;
конкретизировать применение ссылок (гиперссылок) на средство массовой информации, интернет-ресурс, информационное агентство;
расширить перечень видов информации, распространение которой запрещено;
принять меры для ограничения иностранного влияния на информационный рынок, исключив имеющуюся преференцию для редакций средств массовой информации, в уставном фонде которых присутствуют иностранные инвестиции, превышающие 20%.
Предусматривается также расширить перечень оснований для:
отказа в государственной регистрации (перерегистрации) средства массовой информации;
вынесения письменного предупреждения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, и владельцу сетевого издания;
принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию.
Министерству информации предлагается дополнительно предоставить право принимать решения:
о прекращении выпуска средства массовой информации (наряду с судом при наличии соответствующего решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь);
об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, устанавливать срок, в течение которого такой доступ не может быть возобновлен по заявлению владельца интернет-ресурса, сетевого издания;
о направлении уведомления о включении копии интернет-ресурса в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.
Кроме того, планируется уполномочить Генерального прокурора, прокуроров областей и Минска на вынесение постановлений об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, посредством которых распространяется информация, направленная на пропаганду экстремистской деятельности и другой информации, «способной нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».
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