Требования к деятельности средств массовой информации В Беларуси ужесточат. Это предусматривается проектом закона «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации», который 2 апреля рассмотрен в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси.

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, в проекте закона, в частности, предлагается:

уточнить требования к учредителю и главному редактору средства массовой информации, расширить обязанности для юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, владельцев интернет-ресурса, сетевого издания;

конкретизировать полномочия журналиста средства массовой информации;

закрепить основания лишения аккредитации журналиста средства массовой информации, а также когда неисполнение обязанностей журналиста средства массовой информации будет являться грубым нарушением его трудовых обязанностей;

уточнить процедуру внесения изменений в Государственный реестр средств массовой информации;

конкретизировать применение ссылок (гиперссылок) на средство массовой информации, интернет-ресурс, информационное агентство;

расширить перечень видов информации, распространение которой запрещено;

принять меры для ограничения иностранного влияния на информационный рынок, исключив имеющуюся преференцию для редакций средств массовой информации, в уставном фонде которых присутствуют иностранные инвестиции, превышающие 20%.

Предусматривается также расширить перечень оснований для:

отказа в государственной регистрации (перерегистрации) средства массовой информации;

вынесения письменного предупреждения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, и владельцу сетевого издания;

принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию.

Министерству информации предлагается дополнительно предоставить право принимать решения:

о прекращении выпуска средства массовой информации (наряду с судом при наличии соответствующего решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь);

об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, устанавливать срок, в течение которого такой доступ не может быть возобновлен по заявлению владельца интернет-ресурса, сетевого издания;

о направлении уведомления о включении копии интернет-ресурса в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.

Кроме того, планируется уполномочить Генерального прокурора, прокуроров областей и Минска на вынесение постановлений об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, посредством которых распространяется информация, направленная на пропаганду экстремистской деятельности и другой информации, «способной нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».