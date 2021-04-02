Часть Гродненской ТЭЦ-2 будет передана в залог Белвнешэкономбанку. Об этом говорится в постановлении Совмина № 188 от 2 апреля 2021 года.

«Произвести залог открытому акционерному обществу «Белвнешэкономбанк» имущества (паровая турбина № 2, тип ПТ-60-130/13, в комплекте с генератором, инвентарный номер 25429), расположенного по Скидельскому шоссе, 10, ТЭЦ-2, в Гродно, находящегося в собственности Республики Беларусь и хозяйственном ведении гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго», рыночной стоимостью на 9 февраля 2021 г. 22 800 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость) для обеспечения исполнения его обязательств по кредитным договорам от 29 февраля 2016 г. № 35010-К16-002 и от 27 июня 2016 г. № 35010-К16-003», - говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Имущество должно быть передано до 31 августа 2021 г.