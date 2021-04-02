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ОАЦ ПОЛУЧИТ ПРАВО ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ РАБОТУ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ


09:57 05.04.2021

Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) получит право принимать решения о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи. Это предусматривается проектом закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи», который 2 апреля рассмотрен в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси.

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, невыполнение операторами электросвязи требований ОАЦ, содержащихся в принимаемых в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об электросвязи» решениях, признается грубым нарушением законодательства о лицензировании в области связи. Одновременно закрепляется, что к операторам электросвязи не применяются меры, предусмотренные законодательством о лицензировании за невыполнение лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате принятия указанных решений.

Также определяется, что приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий.
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