Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) получит право принимать решения о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи. Это предусматривается проектом закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи», который 2 апреля рассмотрен в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси.

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, невыполнение операторами электросвязи требований ОАЦ, содержащихся в принимаемых в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об электросвязи» решениях, признается грубым нарушением законодательства о лицензировании в области связи. Одновременно закрепляется, что к операторам электросвязи не применяются меры, предусмотренные законодательством о лицензировании за невыполнение лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате принятия указанных решений.

Также определяется, что приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий.