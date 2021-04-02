ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПЕРЕЧНИ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ


17:08 02.04.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О перечнях мест размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), маршрутов движения передвижных торговых объектов, передвижных объектов общественного питания».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления устанавливаются:

основные принципы разработки перечней;

требования к разработке перечней, в том числе случаи, когда не допускается включение в перечни мест размещения, маршрутов движения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), передвижных торговых объектов, передвижных объектов общественного питания;

этапы разработки перечня.

При этом в целях максимально учета мнения и пожеланий населения, субъектов торговли и общественного питания, иных заинтересованных лиц, в том числе структурных подразделений местного исполнительного и распорядительного органа, государственных органов, иных организаций и объединений, в повышении уровня обслуживания населения и развитии торговли и общественного питания на определенной территории предусматривается возможность включения в перечни мест размещения и маршрутов движения по заявлениям таких лиц.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме https://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=16136 на Правовом форуме Беларуси со 2 по 12 апреля 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.04.2021
валюта курс
EUR 3.1089
USD 2.6388
RUB 3.4682
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1089 +0.0226
USD 2.6388 +0.009
RUB 3.4682 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1070 3.1100
USD 2.6370 2.6400
RUB 3.4620 3.4680
подробнее

Конвертация в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.6000 90.0000
USD/RUB 76.0500 76.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте