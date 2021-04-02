На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О перечнях мест размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), маршрутов движения передвижных торговых объектов, передвижных объектов общественного питания».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления устанавливаются:

основные принципы разработки перечней;

требования к разработке перечней, в том числе случаи, когда не допускается включение в перечни мест размещения, маршрутов движения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), передвижных торговых объектов, передвижных объектов общественного питания;

этапы разработки перечня.

При этом в целях максимально учета мнения и пожеланий населения, субъектов торговли и общественного питания, иных заинтересованных лиц, в том числе структурных подразделений местного исполнительного и распорядительного органа, государственных органов, иных организаций и объединений, в повышении уровня обслуживания населения и развитии торговли и общественного питания на определенной территории предусматривается возможность включения в перечни мест размещения и маршрутов движения по заявлениям таких лиц.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме https://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=16136 на Правовом форуме Беларуси со 2 по 12 апреля 2021 г.