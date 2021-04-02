Постановлением Министерства образования № 49 от 17 марта 2021 г. утверждена Инструкция о порядке финансирования в 2021 году части расходов иных организаций за счет средств местных бюджетов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ определяет порядок финансирования в 2021 году части расходов иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (иные организации), при реализации ими образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью за счет средств местных бюджетов.

Финансирование иной организации осуществляется на основании бюджетной сметы, утверждаемой управлением (отделом) образования городского (районного) исполнительного комитета, местной администрации района в городе.

Исполнение бюджетной сметы по финансированию части расходов иной организации осуществляется через органы государственного казначейства.

Постановление вступило в силу 28 марта 2021 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.