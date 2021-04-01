С 2 апреля 2021 г. в Беларуси начинают действовать новые правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные постановлением Совмина № 703 от 22 июля 2014 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, новые правила приняты в целях обеспечения реализации прав покупателей на своевременное получение полной и достоверной информации, обеспечивающей возможность принятия оптимального решения о выборе и покупке товаров.

В частности, правилами установлены требования к продаже новых и бывших в употреблении товаров. Не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (за исключением новых швейных и трикотажных бельевых изделий).

Кроме того, установлены требования к размеру шрифта, которым указывается информация о цене пищевых продуктов за 1 кг или 1 л, – не менее половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу такого товара.

Установлены также определенные правила проведения распродаж и мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, продукции общественного питания:

определены случаи, при которых допускается проведение распродаж и не допускается проведение мероприятий, направленных на продвижение товаров;

установлены требования к информации в случае предоставления скидки при выполнении определенного условия. До сведения покупателей должна доводиться информация о цене товаров без учета скидки и с учетом скидки, а также размер скидки и условия ее предоставления. При этом информация о цене товаров с учетом скидки, размере скидки и условий ее предоставления должна указываться шрифтом, размер которого меньше размера шрифта, используемого для указания цены товаров без учета скидки;

при проведении согласованных с поставщиком товаров распродаж, мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, за счет снижения поставщиком товаров установленных им цен размер торговой надбавки в стоимостном выражении не должен превышать ее размера, применяемого на эти товары до начала проведения распродажи, мероприятия, направленного на стимулирование продажи товаров.