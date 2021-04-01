Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Министерства финансов о вопросах деятельности по ценным бумагам.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Публичное обсуждение проекта постановления проходило на Правовом форуме Беларуси с 11 по 21 марта 2021 г. Документ также был размещен на официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет и был направлен для рассмотрения членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов Республики Беларусь.

Юридические и физические лица в рамках публичного обсуждения могли принимать участие путем направления замечаний и предложений организатору общественного обсуждения в электронном виде на адрес электронной почты .

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в обсуждении приняли участие 4 организации: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и ОАО «Белинвестбанк», представители которых являются членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов Беларуси.

По существу проекта постановления (его структурных элементов) поступило 29 замечаний и предложений, которые учтены частично.