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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА О ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
12:32 02.04.2021
Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Министерства финансов о вопросах деятельности по ценным бумагам.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Публичное обсуждение проекта постановления проходило на Правовом форуме Беларуси с 11 по 21 марта 2021 г. Документ также был размещен на официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет и был направлен для рассмотрения членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов Республики Беларусь.
Юридические и физические лица в рамках публичного обсуждения могли принимать участие путем направления замечаний и предложений организатору общественного обсуждения в электронном виде на адрес электронной почты .
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в обсуждении приняли участие 4 организации: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и ОАО «Белинвестбанк», представители которых являются членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов Беларуси.
По существу проекта постановления (его структурных элементов) поступило 29 замечаний и предложений, которые учтены частично.
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