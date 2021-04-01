11 законопроектов готовы к рассмотрению на пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, которая начнет работу 2 апреля. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

«В настоящее время в Палате на рассмотрении находятся 25 законопроектов, 18 из которых будут включены в примерный график работы, 11 уже готовы к рассмотрению», – такую информацию озвучил председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, анонсируя повестку дня сессии парламента.

В нее в числе иных включены вопросы, касающиеся необходимости реагирования на вызовы сегодняшнего дня, – это законопроекты о недопущении реабилитации нацизма, противостоянии экстремизму. Будут внесены изменения в целый ряд законодательных актов, направленных на повышение внутренней и внешней безопасности страны.

Экономический блок законопроектов представлен актуализацией Банковского кодекса, законодательства о рынке ценных бумаг, госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, о лицензировании. Планируется внести изменения в Закон об инвестициях, которые позволят сделать инвестиционный климат в Республике Беларусь более привлекательным.

«Предусматривается защита инвестиций от определенных факторов, урегулирование вопросов разрешения конфликтов между инвесторами и Республикой Беларусь и ряд компенсационных мероприятий, связанных с определенными финансовыми рисками», – подчеркнул Валентин Семеняко.

Во втором чтении планируется рассмотреть проекты законов «О саморегулируемых организациях», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь», «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы» и иные.

Автошколам – долгожданные послабления, а участникам дорожного движения – совершенствование его безопасности, комфорт и водительские удостоверения международного образца

Планируются изменения Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

Значимое ожидаемое гражданами новшество – введение процедуры выдачи международных водительских удостоверений, что дает возможность управлять транспортными средствами за рубежом.

Кроме того, желающим дается возможность сдавать квалификационные экзамены и в результате получать право управления транспортными средствами только с автоматической трансмиссией.

Законопроектом также предлагается определение основных параметров дорожного движения, осуществления мониторинга. Совершенствуется порядок изменения организации дорожного движения, в том числе для повышения оперативности принимаемых решений.

Законодательно будут закреплены полномочия МВД на определение участков дорог, по которым запрещается обучение управлению механическими транспортными средствами. Это позволит не согласовывать с ГАИ маршруты для практического обучения управлению.

Нововведения коснутся ведения учета выданных медсправок: Минздрав будет вести автоматизированный учет сведений о выданных медсправках для водителей, а также о лицах, признанных негодными к управлению транспортными средствами, с возможностью доступа МВД к таким сведениям.

С принятием закона предполагается упразднение контроля за соблюдением порядка проведения гостехосмотра транспортных средств на диагностических станциях, введение договорной основы его проведения, а также автоматизированного учета результатов в соответствующей информационной системе с возможностью доступа заинтересованных государственных органов к ней.

В поле зрения парламентариев и законопроект «О персональных данных», направленный на правовое регулирование общественных отношений, возникающих при обработке персональных данных физических лиц, обеспечение защиты таких данных, прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных.

Проектом определяется порядок трансграничной передачи персональных данных. Предполагается закрепление прав субъектов персональных данных и обязанностей государственных органов, юридических и физических лиц в сфере работы с персональными данными.

Также планируется создание уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных и его полномочия. Этот процесс будет находиться под контролем Совета министров и Оперативно-аналитического центра. Такой орган будет создан в трехмесячный срок после официального опубликования соответствующего закона.

Проект закона представлялся для общественного обсуждения на Правовом форуме Беларуси с 4 июля по 11 августа 2018 года. Значительная часть поступивших замечаний и предложений учтена в нем.

В первом чтении будет слушаться проект закона, касающийся изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании.

Законопроектом предлагается установить обязательным в республике получение общего среднего образования. Предусматривается введение норм, направленных на внедрение инклюзивных подходов в образовании, обеспечивающих равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Предполагается расширить сферу применения целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих); возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования.

Планируется выделение дистанционной формы получения образования в самостоятельную форму получения образования.

Важные новации будут по урегулированию вопросов направления граждан в высшие учебные заведения иностранных государств за счет средств республиканского бюджета по специальностям, необходимым для Республики Беларусь, подготовка по которым в нашей стране не осуществляется.

Также проектом предлагается:

на уровне среднего образования закрепить возможность изучения отдельных учебных предметов на повышенном уровне, в том числе в рамках организации профильного обучения на III ступени общего среднего образования;

предоставить возможность обучения учащихся, содержащихся под стражей в следственных изоляторах. В настоящее время такое право предоставлено только лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях;

предоставить возможность сочетания обучения на дому и в учреждении общего среднего образования. При этом решение о возможности такого сочетания принимается на основании заключения врачебно-консультационной комиссии и заявления законного представителя учащегося.

На уровне высшего образования закрепляются определения: бакалавриат, магистратура, непрерывная образовательная программа высшего образования. Последнее относится к специальному высшему образованию с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшему образованию по специальностям «Здравоохранение».

Отдельный раздел Кодекса будет посвящен получению образования одаренными детьми.