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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
09:56 02.04.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 96 от 30 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 3.02.14-2020 «Автозаправочные станции».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования при проектировании возведения и реконструкции автомобильных заправочных станций, а также при проектировании иных объектов в непосредственной близости от автомобильных заправочных станций в части минимальных расстояний (противопожарных разрывов).
При капитальном ремонте зданий и сооружений требования настоящих строительных норм применяются в объеме, соответствующем проектной документации на проведение капитального ремонта, учитывая, что при капитальном ремонте зданий и сооружений сохраняются основные объемно-планировочные и конструктивные решения.
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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