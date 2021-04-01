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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ УКАЗА О ВОЗВЕДЕНИИ ПОСТРОЕК НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБСУЖДАЕТСЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
17:26 01.04.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории», регулирующий возведение одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории пятого класса сложности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусматривается, что:
строительство одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории (объект) будет осуществляться юрлицами, имеющими право на осуществление строительной деятельности (аттестаты соответствия 1-4 классов сложности), за исключением строительства собственными силами;
строительство объектов на земельных участках, предоставленных после вступления в силу разрабатываемого Указа, должно быть завершено в течение пяти лет с даты осуществления государственной регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на такие земельные участки.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 1 по 11 апреля 2021 года включительно на электронный адрес: .
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