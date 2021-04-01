На общественное обсуждение вынесен проект указа «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории», регулирующий возведение одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории пятого класса сложности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусматривается, что:

строительство одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории (объект) будет осуществляться юрлицами, имеющими право на осуществление строительной деятельности (аттестаты соответствия 1-4 классов сложности), за исключением строительства собственными силами;

строительство объектов на земельных участках, предоставленных после вступления в силу разрабатываемого Указа, должно быть завершено в течение пяти лет с даты осуществления государственной регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на такие земельные участки.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 1 по 11 апреля 2021 года включительно на электронный адрес: .