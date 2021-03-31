На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О классификации объектов общественного питания по типам».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предлагается классифицировать объекты в зависимости от типа конструкции, специализации, места расположения, метода обслуживания, доступности для покупателей. Использование такой классификации, которая станет применяться субъектами общественного питания при внесении сведений в Торговый реестр Беларуси, позволит им грамотно определять тип объекта общепита. Это важно при определении ассортимента реализуемой продукции, ее разнообразия, технической оснащенности объекта, состава его помещений, в том числе при введении ограничений к продаже отдельных видов продукции и товаров в зависимости от типа такого объекта.

Проект подготовлен в целях реализации абзаца второго статьи 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-3 «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь».

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 апреля 2021 года.