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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УКАЗ О БЕЛОРУССКИХ КОНТРСАНКЦИЯХ ВСТУПИТ В СИЛУ 12 АПРЕЛЯ


12:33 01.04.2021

Указ № 128 от 30 марта 2021 г. «О применении специальных мер» вступит в силу с 12 апреля 2021 г. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

«Указом в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь предусматривается принятие специальных ограничительных мер в отношении государств и (или) объединений государств, принявших решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями», - говорится в сообщении.

В частности, вводится запрет на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на территории республики отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), а также импорт на территорию Беларуси работ (услуг), выполняемых (оказываемых) юридическими и физическими лицами государств и (или) объединений государств, принявших решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями.

Правительству поручено установить перечень таких товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц и разработать порядок действий, необходимых для применения специальных ограничительных мер, а также принять меры по обеспечению сбалансированности рынков, недопущению ускоренного роста цен на товары, работы (услуги), запрещенные к ввозу (импорту) на территорию Республики Беларусь, и их замещению на внутреннем рынке произведенными в Республике Беларусь и других государствах – членах Евразийского экономического союза.
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