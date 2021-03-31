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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕЕСТР ПРОМТОВАРОВ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ БЕЛТПП


11:02 01.04.2021

Совет министров Беларуси 29 марта 2021 г. принял постановление № 180 «Об определении уполномоченных органов Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, документ принят в целях реализации правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии № 105 от 23 ноября 2020 г.

Правила регулируют порядок определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей предоставления национального режима при участии в государственных (муниципальных) закупках государств-членов ЕАЭС.

В частности, для получения беспрепятственного доступа к госзакупкам на территории иных государств – членов ЕАЭС белорусским производителям товаров, включенных в Правила, необходимо подтвердить выполнение при производстве товара условий, производственных и технологических операций, достаточных для отнесения товара к белорусскому. После чего информация о соответствующем товаре будет включаться в евразийский реестр промышленных товаров.

Согласно постановлению, Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) определена уполномоченной организацией Республики Беларусь на взаимодействие с ЕЭК по вопросам формирования и ведения евразийского реестра промышленных товаров государств-членов ЕАЭС.

Проведение соответствующей экспертизы и включение информации о товарах в евразийский реестр промышленных товаров будет осуществлять БелТПП.

Порядок обращения в БелТПП, ее унитарные предприятия, их филиалы и представительства в соответствии с правилами будет определен в ближайшее время.

Кроме того, Государственный комитет по стандартизации определен верифицирующим органом, осуществляющим при необходимости последующую проверку (верификацию) содержащихся в актах экспертиз сведений.
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