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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИ ЦЕНУ НА ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ В БАЛЛОНАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


10:00 01.04.2021

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 18 от 24 марта на 11 копеек повышена цена на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, с 1 апреля 2021 года газ сжиженный в баллонах будет стоить 1 рубль 26 копеек (ранее – 1 рубль 15 копеек).
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