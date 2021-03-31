В настоящее время на общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина, регламентирующий порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях совершенствования подходов при планировании и финансировании капитального ремонта жилищного фонда; уточнения состава работ, на которые допускается направление средств, предусмотренных на капитальный ремонт.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 марта 2021 г. по 10 апреля 2021 г.