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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛАЭС ОСВОБОЖДЕНА ОТ РЯДА НАЛОГОВ ДО 2042 ГОДА
16:08 31.03.2021
Указом № 124 от 30 марта 2021 года Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) освобождена от ряда налогов до 2042 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, БелАЭС по 31 декабря 2041 года освобождается от уплаты налога на недвижимость на капитальные строения, земельного налога на земельные участки, налога на прибыль и перечисления части прибыли в фонд нацразвития.
Указ вступает в силу после его официального опубликования. При этом пункт 1.1. указа для служебного пользования и не оглашается.
В Минэнерго прокомментировали освобождение БелАЭС от выплаты нескольких видов налогов.
«Данный шаг направлен на повышение эффективности деятельности атомной электростанции в период выполнения кредитных обязательств», - поясняется в сообщении ведомства.
В Минэнерго также напомнили, что в соответствии с указом № 583 от 30 декабря 2013 г. РУП «Белорусская АЭС» освобождалось от обложения налогом на недвижимость и земельного налога до момента ввода станции в эксплуатацию.
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