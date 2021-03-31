Указом № 124 от 30 марта 2021 года Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) освобождена от ряда налогов до 2042 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, БелАЭС по 31 декабря 2041 года освобождается от уплаты налога на недвижимость на капитальные строения, земельного налога на земельные участки, налога на прибыль и перечисления части прибыли в фонд нацразвития.

Указ вступает в силу после его официального опубликования. При этом пункт 1.1. указа для служебного пользования и не оглашается.

В Минэнерго прокомментировали освобождение БелАЭС от выплаты нескольких видов налогов.

«Данный шаг направлен на повышение эффективности деятельности атомной электростанции в период выполнения кредитных обязательств», - поясняется в сообщении ведомства.

В Минэнерго также напомнили, что в соответствии с указом № 583 от 30 декабря 2013 г. РУП «Белорусская АЭС» освобождалось от обложения налогом на недвижимость и земельного налога до момента ввода станции в эксплуатацию.