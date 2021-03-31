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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНО


13:51 31.03.2021

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 19 от 26 марта 2021 г. продлено государственное регулирование цен на 18 групп социально значимых товаров с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно.

«В условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров. Продление ценового регулирования направлено, прежде всего, на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении и обеспечение доступности их для населения», - говорится в комментарии МАРТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ознакомиться с постановление МАРТ № 19 можно здесь.
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