Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 95 от 27 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 3.02.13-2020 «Радиационныеобъекты».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к проектированию радиационных объектов, на которых предполагается обращение с источниками ионизирующего излучения.

При ремонте, модернизации и технической модернизации зданий и сооружений требования строительных норм применяются в объеме, соответствующем проектной документации, с учетом того, что при ремонте и модернизации зданий и сооружений сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения.

Строительные нормы не распространяются на объекты использования атомной энергии: ядерные установки, пункты хранения, ядерные материалы, отработавшие ядерные материалы, эксплуатационные радиоактивные отходы.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.