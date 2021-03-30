|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО РАДИАЦИОННЫМ ОБЪЕКТАМ
12:12 31.03.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 95 от 27 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 3.02.13-2020 «Радиационныеобъекты».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к проектированию радиационных объектов, на которых предполагается обращение с источниками ионизирующего излучения.
При ремонте, модернизации и технической модернизации зданий и сооружений требования строительных норм применяются в объеме, соответствующем проектной документации, с учетом того, что при ремонте и модернизации зданий и сооружений сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения.
Строительные нормы не распространяются на объекты использования атомной энергии: ядерные установки, пункты хранения, ядерные материалы, отработавшие ядерные материалы, эксплуатационные радиоактивные отходы.
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
Курсы в банках
на 31.03.2021
Конвертация в банках
на 31.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте